Xiaomi 12: la campagna promozionale sta per iniziare?

Siamo attualmente in attesa di scoprire quali saranno le novità di Xiaomi mostrate nel mese di dicembre, considerando che il colosso dovrebbe tenere una conferenza nella giornata del 28, ma al momento i rumor non sembrano essere particolarmente convincenti. Mentre infatti si era parlato di una presentazione nella giornata del 12 e di un lancio per il 16 (ormai ovviamente impossibile), a quanto pare avremo modo di attendere qualche giorno in più al fine di vedere la questione approfondita da parte dell’azienda.

Tuttavia, dei nuovi rumor relativi a quando il colosso parlerà del tutto non sono mancati, e sembra che la compagna promozionale con tanto di annuncio sia particolarmente vicina. A quanto pare, già nel giro di meno di 24 ore, Xiaomi avrà modo di svelare ufficialmente i suoi Xiaomi 12, ufficializzandoli però solo in parte, e tenendosi come riserva la maggior parte dei dettagli al fine di presentarli man mano nel corso dei giorni, prima del grande e grosso evento dedicato.

Il tutto è stato approfondito sulle pagine di GizChina dopo dei report degli insider, ma al momento non abbiamo conferme sulla questione, e non ci resta infatti che aspettare qualche ora al fine di saperne di più in tal senso. Sappiamo che il colosso dovrebbe avere presto modo di svelare Xiaomi 12 X, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 Ultra all’infuori del modello base, mentre sembra che anche il debutto della MIUI 13 sia particolarmente vicino.

Il modello principale dovrebbe includere al suo interno il nuovo Snapdragon 8 Gen 1, e pare che la versione X offrirà il meno potente Snapdragon 870, risultando il device più piccolo in tutta la serie. Non ci sono molte notizie in merito ai dispositivi Pro e Ultra, ma speriamo che il colosso abbia presto modo di illuminarci sulla questione e su buona parte dei suoi altri progetti in cantiere.