Keanu Reeves conferma di aver parlato con la Marvel e di aver incontrato Kevin Feige

Sono tanti i rumor che si susseguono attorno alla figura di Keanu Reeves ed alla Marvel, e lo stesso attore ha dichiarato di recente che “sarebbe un onore entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe”. Intervistato da Comicbook.com l’interprete ha rivelato di aver avuto degli incontro con la Casa delle Idee e con Kevin Feige, ma che ancora non è stato scelto alcun progetto ed alcun personaggio a lui destinato.

Ecco le parole di Keanu Reeves:

Non abbiamo ancora trovato un personaggio interessante da interpretare, però ci siamo incontrati e Kevin Feige è una persona forte. Posso confermare tutto questo, ma non abbiamo ancora niente tra le mani, bisognerà trovare qualcosa.

Le parole di Keanu Reeves fanno però intendere che l’attore è più che interessato a trovare un character Marvel da interpretare, e che la cosa potrebbe concretizzarsi prima o poi. In precedenza parlando ad Esquire lo stesso interprete ha detto sulla possibilità di entrare nell’universo cinematografico Marvel:

Sarebbe un onore entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe. Ci sono tanti grandi registi e figure visionarie nelle produzioni, e stanno facendo cose che non ha fatto mai nessuno fino ad ora. In questo senso potrei definirlo un qualcosa di speciale, a livello di portata dei progetti, ed anche di produzione. Sarebbe forte poter esserne parte.