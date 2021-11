Keanu Reeves sul Marvel Cinematic Universe: “Sarebbe un onore entrare a farne parte”

Da tempo si susseguono rumor sulla possibilità di vedere Keanu Reeves all’interno del Marvel Cinematic Universe, e l’ultimo lo voleva nel progetto dedicato a Moon Knight, ma, di recente, lo stesso attore avrebbe parlato della possibilità di entrare nell’MCU, definendola “un onore”.

Qui sotto trovate le parole dell’interprete a Esquire:

Sarebbe un onore entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe. Ci sono tanti grandi registi e figure visionarie nelle produzioni, e stanno facendo cose che non ha fatto mai nessuno fino ad ora. In questo senso potrei definirlo un qualcosa di speciale, a livello di portata dei progetti, ed anche di produzione. Sarebbe forte poter esserne parte.

In che ruolo vedreste bene Keanu Reeves nel Marvel Cinematic Universe? L’attore sarebbe in contatto con la Casa delle Idee già dalla produzione di Captain Marvel, quando era stato considerato per la parte di Yon-Rogg. Sembra che Kevin Feige abbia cercato di coinvolgerlo praticamente in ogni lungometraggio della Marvel, ma fino ad ora il sodalizio non è stato creato. Vedremo se in un recente futuro si aprirà questa possibilità.

Nel frattempo Keanu Reeves ritornerà in Matrix: Resurrections in uscita in Italia a gennaio.