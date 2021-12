iPhone SE 3 5G potrebbe presto entrare in fase di produzione

Sembra che Apple potrebbe presto avviare i lavori per la produzione dei suoi nuovi smartphone iPhone SE 3 5G, come da poco riportato.

Anche se non abbiamo alcun dettaglio ufficiale relativo ai nuovi iPhone SE 3 5G, sembra che Apple potrebbe invece essere al lavoro sui device ormai da tempo, almeno per quel che riguarda la fase di progettazione dei nuovi telefoni budget, considerando che quella di produzione potrebbe iniziare solamente nel giro di pochissimo. Si tratta di un nuovo report, ripreso sulle pagine di Gizmochina, il quale confermerebbe quindi un debutto non chissà quanto vicino, anche se sicuramente programmato per la prima metà del 2022.

Sembra che diversi venditori si stiano già preparando ad accogliere il dispositivo in questione, e che quindi potremmo avere modo di saperne di più già nel giro di davvero poco tempo. Considerando i leak emersi tempo a dietro, il display dovrebbe avere un display retina HD LCD da 4,7 pollici, con un bottone per la home e un sensore per le impronte digitali all’interno.

Per quel che riguarda le specifiche interne, dovrebbero essere inclusi un totale di 3 GB di RAM per la versione base, e di 4 GB di RAM per quella Plus, il tutto montato sopra al SoC A15 Bionic di nuova generazione realizzato dal colosso di Cupertino, che ha già introdotto il tutto nei suoi nuovi iPhone 13, da qualche tempo arrivati sul mercato. Si parla poi di una singola camera sul retro da 12 MP, con però diverse feature migliorate.

Non abbiamo purtroppo ancora dettagli sul tutto più precisi, anche se di sicuro qualcosa bolle in casa Apple, considerando i moltissimi report che hanno avuto modo di susseguirsi nel corso degli scorsi mesi. Staremo a vedere se la compagnia potrà ufficializzare il tutto già nel corso dei primi mesi del 2022, presentando ufficialmente i device al mondo, e perché no magari anche qualche altro interessante prodotto nel corso di un evento dedicato.