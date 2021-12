Henry Cavill vuole lavorare ad un adattamento di Read Dead Redemption 2

Sembra che Henry Cavill abbia voglia di prendere parte a diversi progetti tratti da videogiochi: l’ultimo menzionato dal popolare attore è Read Dead Redemption 2, il videogioco western d’avventura uscito nel 2018 e pubblicato da Rockstar Games.

Quando Game Reactor ha chiesto ad Henry Cavill quale tipo di videogioco vorrebbe vedere adattato per Netflix l’attore ha così risposto:

Direi che è una domanda difficile a cui rispondere. Non vorrei fissarmi e mettermi in un angolino, anche perché ci sono un sacco di giochi interessanti, però ultimamente ho iniziato a giocare a Read Dead Redemption 2, anche se sono un po’ in ritardo. Devo dire che mi sta molto divertendo. Mi piacerebbe se una cosa del genere diventasse un film.

Read Dead Redemption 2 ha avuto tanti consensi alla sua uscita, al punto da ottenere ben 175 premi come gioco dell’anno. Per quanto riguarda Henry Cavill, invece, stiamo parlando di un personaggio che è veramente appassionato di videogiochi, e tra i titoli che ha come preferiti ci sono: World of Warcraft, Mass Effect, e, ovviamente, anche The Witcher.

