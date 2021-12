Facebook (Meta) è l’azienda “peggiore dell’anno”

Meta è la peggiore azienda del 2021. Lo hanno deciso gli utenti di Yahoo Finance, che non hanno perdonato a Facebook una lunga serie di errori e passi falsi.

20—Dic—2021 / 10:51 AM

I lettori di Yahoo Finance non hanno dubbi: è Meta la peggiore azienda del 2021. Dalle rivelazioni di Frances Haugen, alle ambizioni ambigue sul metaverso: 1.541 utenti hanno attribuito alla parent company di Facebook il titolo di ‘peggiore azienda dell’anno’. Eh sì che nella rosa dei nomi comparivano anche Nikola e Robinhood, altre due aziende che hanno più di qualche cosa da farsi perdonare.

Robinhood ha pugnalato alle spalle i suoi utenti sospendendo le transazioni di alcune azioni durante lo scoppio del fenomeno delle meme-stock, mentre Nikola… beh, il suo CEO è indagato per frode.

Ma nonostante questi sforzi encomiabili, né Robinhood, né Nikola sono riuscite nell’impresa di strappare dalle mani di Meta il titolo di peggiore azienda dell’anno. Nel 2021 l’impero di Mark Zuckerberg è finito al centro dell’ennesimo scandalo. Frances Haugen, ex dirigente di medio livello di Facebook, con l’ausilio del WSJ e di altri quotidiani, ha portato all’attenzione del mondo un tesoretto di documenti interni dell’azienda.

Documenti riservati, che delineano le tante ambiguità e i molti fallimenti di Facebook e Instagram. Dalla ricerca interna che mostra i danni di Instagram sulla salute mentale delle adolescenti, passando per l’incapacità di moderare i contenuti pubblicati dai trafficanti di esseri umani in Medioriente, arrivando ad una lista di utenti VIP e privilegiati che non devono rispondere alle stesse regole imposte dai due social a tutti gli altri. Ne abbiamo parlato qui.

Non sono gli unici motivi dietro alla ‘vittoria’ di Meta, spiega Yahoo Finance. Molti utenti hanno giustificato il loro voto per Facebook accusando il social di censurare alcune opinioni.