Il caso GameStop ha messo d’accordo Elon Musk, AOC e Ted Cruz (più o meno)

Tutti contro i fondi speculativi e Robinhood. Un tweet della deputata americana di sinistra Alexandira Ocasio-Cortez riceve l’improbabile endorsement di Elon Musk e del senatore di destra Ted Cruz.

Il caso GameStop e r/WallStreetBets ha messo d’accordo proprio tutti, o quasi. Un tweet virale della deputata americana di sinistra Alexandria Ocasio Cortez ha ricevuto il plauso del senatore di destra Ted Cruz e di Elon Musk.

AOC è considerata un astro nascente della sinistra americana, anche se in passato si era guadagnata più di qualche critica per alcune sue posizioni populiste. Non stupisce, quindi, che la Ocasio-Cortez si sia schierata con gli investitori di Reddit e contro i fondi di speculazione.

L’episodio, lo ricordiamo, è quello che visto alcune app di trading usate dai piccoli investitori (come Robinhood e eToro) bloccare temporaneamente l’acquisto delle azioni di GameStop, favorendone il deprezzamento a vantaggio dei fondi in short selling che stavano perdendo soldi proprio per colpa dell’impennata del valore delle azioni.

Absolutely — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

In un tweet, la deputata ha linkato un articolo di VICE definendo la decisione di congelare l’acquisto di azioni Gamestop da parte di Robinhood ‘inaccettabile’.

Ora dobbiamo saperne di più sulla decisione da parte di @RobinhoodApp di bloccare l’acquisto di azioni da parte degli investitori retail, mentre i fondi speculativi hanno avuto le mani libere per continuare ad acquistare e vendere liberamente il titolo.

si legge nel tweet di AOC.

Elon Musk ha immediatamente dato il suo endorsement alla deputata di sinistra. L’imprenditore da anni porta avanti una battaglia personale contro i fondi e gli investitori che in più occasioni hanno tentato di speculare contro Tesla aprendo posizioni di short selling. Ironia della sorte, proprio la community di r/WallStreetBets, nemmeno troppo tempo fa, aveva consigliato di shortare Tesla ogni volta che Elon Musk doveva apparire in una nuova intervista. Ma evidentemente questo è acqua passata. Ve ne avevamo parlato, a dirla tutta in tempi non sospetti, qua:

Anche Ted Cruz, un senatore conservatore, ha dato il suo endorsement al tweet di Alexandria Ocasio-Cortez, retwittandolo e dicendosi completamente d’accordo con lei.

Ma l’endorsement di Cruz non è piaciuto

Dei tre nomi, forse quello meno familiare ad alcuni dei nostri lettori è quello di Ted Cruz. Parliamo di un senatore repubblicano del Texas che sfidò Donald Trump alle primarie del 2016 e che per molte settimane era sembrato l’unico vero contendente in grado di poter strappare la vittoria al tycon di New York.

Chi segue assiduamente l’argomento tech probabilmente lo conosce perché Cambridge Analytica —la controversa azienda che ha manipolato le inserzioni di Facebook sfruttando alcuni dati rubati con un impatto notevole sulle elezioni del 2016— aveva inizialmente seguito la sua campagna elettorale, salvo poi iniziare a lavorare per Trump successivamente. Nelle prime fasi delle primarie repubblicane, come è noto, Trump aveva investito più budget nella produzione di capellini con la scritta Make America di quanti ne avesse spesi per la raccolta e l’uso dei dati per fini elettorali.

Chi è impallinato con i meme probabilmente lo conosce per l’inside joke per cui Cruz sarebbe il vero killer dello zodiaco, oppure per un video virale dove aveva cotto del bacon usando un fucile d’assalto. Se ve lo siete persi, rimediate.

Come molti altri esponenti dell’ala più a destra del partito repubblicano, anche Ted Cruz ha contestato apertamente l’esito delle elezioni presidenziali che hanno incoronato Joe Biden come nuovo Presidente degli Stati Uniti. Proprio per questo, come riporta oggi Il Post, AOC ha risposto sempre su Twitter al senatore, dicendo di non avere la minima intenzione di lavorare con lui. A dirla tutta, fondamentalmente ha detto di essere disposta a lavorare con pressoché ogni repubblicano fuorché Ted Cruz. Auch.

La deputata di sinistra ha accusato Cruz di essere tra le ragioni del violento attacco a Capitol Hill dove – parole sue- avrebbe rischiato di «venire uccisa». In realtà Ted Cruz non ha mai dato il suo endorsement alla manifestazione violenta ed è stato, al contrario, uno dei primi politici repubblicani a condannare duramente l’invasione del Campidoglio da parte di alcuni estremisti di destra. Invasione che aveva chiamato “attacco terroristico”. Oggi gli investitori rimasti scottati dall’inaspettata mossa delle app di trading si aspettano di ottenere giustizia dalla politica, divisioni -forse pretestuose- come questa non sono d’aiuto alla loro causa.