Google Meet potrebbe presto del tutto assorbire Duo

Si parla ormai da tempo del fatto che Google sembra pronta a integrare le funzionalità di Duo all’interno del palinsesto di opportunità di Meet, ma a quanto pare qualcosa a livello interno potrebbe essere andata storta. Dopo che la notizia dell’unione dei due servizi sembrava infatti confermata, le pagine di 9to5Google sono arrivate con uno scoop abbastanza preoccupante.

A quanto pare, Duo verrà del tutto rimpiazzato da Meet, che diventerebbe in tal caso il servizio di videochiamate principale, in quanto stando a quando dichiarato dal colosso non ci sono piani per investire ulteriormente nel mercato delle videochiamate fra cunsomatori. Ad agosto dello scorso anno era emerso che nei piani del colosso della ricerca era presente l’idea di possedere nel proprio palinsesto di servizi una singola piattaforma pensata per le chiamate sia fra i consumatori che per quella legata ai business, grazie ovviamente a una serie maggiore di opportunità inserite.

C’è da dire che non si tratta del tutto di una brutta notizia, anche per chi apprezza le opportunità di Duo, visto che generalmente l’unione di due servizi in un singolo che offre le opportunità di entrambi potrebbe in realtà essere positivo. Si parlava tempo a dietro del nome di Duet, nato fra Duo e Meet, ma a quanto pare sarà invece quest’ultimo a scamparla, inglobando quindi anche il nome della piattaforma. Tuttavia, a quanto pare, in seguito alla scomparsa di Duo, Meet potrebbe non ricevere chissà quanti cambiamenti.

Sembra che il cambio di direzione per i due servizi sia arrivato sul finire del 2020, in seguito alla comunicazione fra i leader di Duo e Meet, io quali sembrano essersi accorti del fatto che un unione di questo tipo non sarebbe stata probabilmente la scelta migliore. Fra le piccole variazioni di Meet dovrebbe esserci la possibilità che Duo fornisce di chiamare gli altri utenti attraverso il numero di telefono, ulteriore possibilità che sembra pronta ad aggiungersi a quella degli inviti per email o ai link. Non è da escludere che anche il supporto alla crittografia end-to-end venga integrato.