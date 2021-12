The Witcher: Blood Origin – Il teaser trailer della serie Netflix

Con The Witcher 2 che è appena uscito su Netflix, la piattaforma streaming ha presentato anche il nuovo progetto dedicato al franchise, ovvero The Witcher: Blood Origin, di cui è stato diffuso un teaser trailer che mostra quasi un minuto di scene.

Ecco il trailer di The Witcher: Blood Origin.

A teaser has been released for The Witcher: Blood Origin pic.twitter.com/IaDXWtGcVs

— r/NetflixWitcher (@netflixwitcher) December 17, 2021