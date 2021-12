Spider-Man: Marvel e Sony stanno già discutendo del quarto film

La saga di Spider-Man, dopo che si è conclusa la trilogia che ha avuto il suo finale con No Way Home, proseguirà, e lo hanno confermato il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, e la produttrice Sony Amy Pascal, che in un’intervista al The New York Times hanno rivelato che ci sono già delle discussioni sul quarto film.

Ecco le parole di Kevin Feige sul nuovo capitolo di Spider-Man:

Io, Amy, la Disney e la Sony ne stiamo parlando. Stiamo già iniziando a discutere su dove la storia potrà arrivare nel prossimo capitolo. Dico tutto questo apertamente perché non voglio che i fan ripensino a quel trauma vissuto dopo Far From Home che ha riguardato le case di produzione. Non è questo il caso e la situazione.

Mentre Amy Pascal ha dichiarato:

Siamo produttori e pensiamo sempre che tutto possa funzionare, e adoro lavorare con Kevin. Abbiamo una grande collaborazione, anche con Tom Rothman che guida la Sony, ed è un grande leader con grandi idee. Spero che tutto questo duri per sempre.

Intanto Spider-Man: No Way Home è nelle sale cinematografiche dal 15 dicembre, e sta già ottenendo grandi risultati e consensi.