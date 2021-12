Shang-Chi 2: il regista vorrebbe Jackie Chan nel cast

Il regista Destin Daniel Cretton vedrebbe l'ingaggio di Jackie Chan per Shang-Chi 2 come la realizzazione di un sogno.

Quando si parla di attori asiatici in film d’azione non può non venire in mente Jackie Chan, ed il popolare attore è stato chiamato in causa dal regista Destin Daniel Cretton, che per Shang-Chi 2 sarebbe più che favorevole all’idea d’introdurlo nel cast.

Ecco le sue parole:

Se potessi mai avere Jackie Chan all’interno di un film sarebbe la realizzazione del sogno di una vita.

E voi vorreste vedere Jackie Chan in Shang-Chi 2? Ricordiamo che è stato già annunciato lo sviluppo di un sequel del lungometraggio Marvel.

Il primo film dedicato è uscito a settembre. Shang-Chi è un giovane supereroe che intraprende un inedito viaggio alla scoperta di sé stesso. In Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Shang-Chi (Simu Liu) deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli. Il film vede nel cast anche la presenza di Tony Leung nel ruolo di Wenwu, Awkwafina nel ruolo dell’amica di Shang-Chi, Katy, e Michelle Yeoh nel ruolo di Jiang Nan. Il cast comprende anche Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng.

Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli è disponibile su Disney+.