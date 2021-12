Samsung Galaxy S8 e S8+: i telefoni del 2017 si aggiornano a sorpresa

Dopo che una prima patch di dicembre è arrivata, gli smartphone Samsung Galaxy S8 e S8+ sono stati aggiornati a sorpresa dal colosso, anche se non ancora in Italia.

Alcune volte, dei dispositivi che sembravano pronti per essere abbandonati dalle compagnie hanno modo di sorprendere gli utenti, con degli aggiornamenti a sorpresa che arrivano per migliorare le potenzialità degli smartphone.

Samsung aveva infatti rimosso tempo a dietro la serie formata da Galaxy S8 e S8+ dal supporto software, ma dopo aver rilasciato una patch di sicurezza per gli smartphone a settembre di quest’anno, è tornata a supportare i suoi dispositivi con un nuova nuova versione del firmware che prende il nome di G95xFXXUCDUK1.

Come fase iniziale, il rilascio è avvenuto solamente nel territorio francese, anche se è molto probabile che nel corso dei prossimi mesi il tutto venga espanso anche ad ulteriori parti del mondo, verosimilmente anche l’Italia. In seguito al rilascio, gli utenti interessati con uno di questi dispositivi dovrebbe ricevere una notifica che segnala gli aggiornamenti. Resta comunque la possibilità di recarsi nelle impostazioni, accedere agli update del software e premere sull’opzione per scaricare e installare il tutto.

Staremo quindi a vedere se la compagnia si occuperà di rilasciare novità in tal senso anche in Italia nel corso dei prossimi mesi, per dei dispositivi che continuano a essere ancora validi con il proprio One UI basato su Android 9 Pie.