Gangs of London 2: il teaser trailer della nuova stagione

Ecco il teaser trailer di Gangs of London 2, la seconda stagione della serie TV in uscita in Italia su Sky che arriverà nel 2022.

AMC+ e Sky TV hanno pubblicato il teaser trailer di Gangs of London 2, la seconda stagione della serie crime drammatica che ritornerà nel 2022. Nel filmato possiamo vedere scene tratte dalle nuove puntate di Gangs of London, oltre a dei dietro le quinte che mostrano la produzione dello show.

Ecco il teaser trailer di Gangs of London 2.

Gangs of London 2 andrà in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV e vedrà tra i suoi produttori esecutivi il creatore della serie, Gareth Evans, e il suo partner creativo Matt Flannery, insieme a Thomas Benski per Pulse Films. Tom Butterworth sarà Lead Writer, produttore esecutivo e curerà quattro degli otto episodi complessivi della serie TV.

La prima stagione di Gangs of London è la serie originale Sky ad aver registrato il maggior successo di pubblico degli ultimi cinque anni al debutto su Sky Atlantic in UK e ha fatto segnare numeri da record anche in Italia su Sky.

Negli Stati Uniti, la serie ha debuttato ad aprile sul canale lineare AMC+ e ha contribuito al lancio della nuova piattaforma streaming, diventando rapidamente una delle sue serie più seguite. A livello internazionale, la serie ha raccolto un grande successo in Europa, America Latina, Australia, Giappone e più recentemente in Cina.

Gangs of London 2 è commissionata da Zai Bennett, Managing Director Content di Sky UK, e Gabriel Silver, produttore esecutivo per Sky Studios. La distribuzione internazionale è di NBCUniversal Global Distribution e Pulse Films.