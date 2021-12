TikTok Live Studios sfida Twitch: dirette in streaming e navigazione anche da desktop

Twitch sta testando una piattaforma per le dirette in streaming. Si chiama TikTok Live Studios e un domani potrebbe costituire una seria minaccia per Twitch.

TikTok punta sulle dirette streaming. Per una volta il colosso ByteDance insegue, invece di anticipare, la concorrenza. L’azienda ha iniziato a testare un nuovo prodotto social chiamato TikTok Live Studios, una piattaforma su modello Twtich: dirette in streaming e un’esperienza di utilizzo non solo mobile, ma anche da computer.

TikTok Live Studios potrà ovviamente essere anche utilizzato per condividere le sessioni di gaming in diretta. Twitch avrà, in altre parole, un nuovo rivale alla sua altezza. Va detto che non è l’unica grande azienda cinese ad aver tentato di sfondare nel mondo delle dirette streaming: ci aveva provato, con risultati ad oggi modesti, anche Tencent, con la sua piattaforma Trovo Live.

L’interfaccia della piattaforma sembra ancora acerba, nota Engadget. Gli utenti possono navigare tra diversi filtri per contenuti e keyword. Non ci sono ancora i moderatori per le chat e non è possibile avvertire il proprio pubblico quando si avvia la diretta con una notifica ad hoc. Mancano anche le donazioni, principale forma di guadagni per gli streamer.

Il prodotto è ancora in fase di test. Per il momento solamente poche migliaia di utenti hanno ricevuto l’invito per provare TikTok Live Studios.