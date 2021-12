RTX 2050, MX550 e MX570: NVIDIA svela la nuove schede video laptop

Mentre aspettavamo da parte di NVIDIA notizie relative alla sua prossima serie RTX 4000, sono invece arrivati dei grossi aggiornamenti per quel che riguarda il mondo dei laptop. Parliamo delle schede video RTX 2050, MX550 e MX570, adesso del tutto ufficiali, con tanto di dettagli ormai confermati. Vediamo quindi insieme quanto emerso.

Parlando della regina di queste nuove schede di fascia medio-bassa, la RTX 2050, ci troviamo davanti a un dispositivo che fa parte della serie 2000 a tutti gli effetti, e offre ogni possibilità che hanno già portato sul mercato le sue sorelle maggiori, dal DLSS al Ray Tracing, con anche le ulteriori possibilità fornite da Tensor e RT core. Troviamo tuttavia soli 4 GB di memoria GDDR6, e i 2.048 CUDA core confermano che non si tratta di un dispositivo con un focus per il mondo del gaming, e che è invece pensata principalmente per ambienti lavorativi.

Parlano della MX570, abbiamo a che fare con la flagship della serie MX, adattabile anche in questo caso al gaming ma non pensata di certo per questo. Resta il fatto che si tratta di un ottimo compromesso per quel che riguarda le schede laptop, e avremo sicuramente modo di vederla diffusa nel corso dei prossimi anni. Rimane solo la MX550, all’effettivo una leggera evoluzione della MX450, che offre maggiori CUDA core e velocità, offrendo quindi un leggero miglioramento delle prestazioni, non comunque al livello degli altri due dispositivi appena annunciati dal colosso.

C’è da dire che il debutto di questi dispositivi nel 2021 non era per nulla probabile, e anzi è possibile a questo punto che la compagnia abbia modo di svelare alcune delle sue prossime novità già nel giro di poco tempo, considerando che la prossima a essere annunciata potrebbe essere la RTX 3090 Ti, ne abbiamo parlato qui.