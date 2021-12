RTX 3090 Ti svelata al CES 2022? Sembra che altri modelli siano stati rinviati

I piani di NVIDIA per quel che riguarda i prossimi dispositivi in arrivo non sono molto chiari, neanche se si considera gli ultimi report emersi. La compagnia all’effettivo non ha ancora fatto alcun tipo di annuncio infatti, ma a quanto pare sembra che quando ciò avverrà non vedremo tutti i prodotti di cui abbiamo sentito parlare fino a oggi, considerando che dei rinvii sembrano essere stati confermati.

Come riportato da Igor’s Lab e ripreso sulle pagine di Wccftech, la nuova RTX 3090 Ti, pronta a migliorare le potenzialità dell’ultimo modello flagship, verrà in ogni caso mostrata nel corso del CES 2022 come si sospetta ormai da tempo, evento durante il quale dovremmo scoprire di più in merito al gioiellino in questione e alle sue potenzialità. Per quel che riguarda invece le nuove RTX 3080 da 12 GB e la RTX 3070 Ti da 16 GB, sembra che dei rinvii abbiano posticipato la data di presentazione.

A quanto pare la nuova ammiraglia della compagnia verrà lanciata a un prezzo che varia dai 1.500$ ai 2.000$, mentre per il resto, potrebbero esserci dei rinvii non abbastanza importanti da posticipare il lancio dei nuovi prodotti oltre il secondo quarto di anno (Q2 2022), anche se la presentazione avverrebbe solamente in un secondo momento.

C’è da dire che all’effettivo non sappiamo ancora in che modo la compagnia avrà modo di gestire la carenza di scorte, visto che la speranza di moltissimi utenti è quella di riuscire ad accaparrarsi i nuovi dispositivi a prezzi normali, considerando sia l’estrema scarsità di articoli reperibili con i normali mezzi, sia l’aumento dei prezzi nel settore. Staremo a vedere se la compagnia parlerà in maniera approfondita della questione durante il nuovo evento di gennaio, in cui potrebbero in ogni caso essere presenti diverse altre sorprese.