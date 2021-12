Kick-Ass: Matthew Vaughn annuncia lo sviluppo di un reboot

Solo qualche settimana fa Mark Millar dichiarava che non ci sarebbe stato un Kick-Ass 3, e da poco il regista Matthew Vaughn ha dichiarato che, invece, verrà realizzato un reboot di Kick-Ass, il film cult del 2010 tratto da un fumetto dello stesso Millar.

Ecco le parole di Matthew Vaughn a Comicbook.com:

Oh si, ci sarà un grande reboot, un grande reboot che uscirà entro due anni. Si tratta di un qualcosa di grande e f****mente fuori di testa, non posso dire di più. Ci stiamo preparando per iniziare. Tutti i diritti ritorneranno indietro entro due anni, e andremo a fare il reboot, con le persone che diranno un qualcosa del tipo ‘ma è folle’.