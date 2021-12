Il Signore degli Anelli: il cast festeggia con un rap i 20 anni dal primo film

Ecco un video in cui il cast de Il Signore degli Anelli celebra con un rap da Stephen Colbert i 20 anni dall'uscita della trilogia.

Nel programma televisivo di Stephen Colbert alcuni membri del cast de Il Signore degli Anelli hanno celebrato i 20 anni dal primo film della trilogia con un’esibizione rap a cui hanno partecipato anche i rapper Method Man e Killer Mike, oltre ad Anna Kendrick.

Ecco il video con il rap dedicato ai 20 anni dalla trilogia de Il Signore degli Anelli.

Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Hugo Weaving, Andy Serkis, Orlando Bloom e Viggo Mortensen hanno partecipato ieri al The Late Show With Stephen Colbert per una trasmissione dedicata alla celebrazione dei 20 anni de Il Signore degli Anelli.

Considerando la celebrazione dell’evento, diversi sono stati gli omaggi fatti in questo periodo, e praticamente tutti i siti di settore hanno dedicato approfondimenti e interviste sulla realizzazione della saga. Le ultime importanti dichiarazioni hanno riguardato Peter Jackson che, attraverso le parole del suo manager, ha reso noto che, inizialmente, il produttore Harvey Weinstein, aveva minacciato il regista di sostituirlo con Quentin Tarantino.

Weinstein fu un po’ il bersaglio della produzione, considerando che i diritti del film passarono dalla Miramax alla New Line Cinema proprio per il modo in cui il produttore stava gestendo il progetto. E tutto ciò sfociò anche nella realizzazione di un orco con le fattezze dello stesso Weinstein.