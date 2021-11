Il Signore degli Anelli: uno degli orchi della trilogia aveva le fattezze di Harvey Weinsten

Qualche tempo fa Elijah Wood è tornato a parlare della sua esperienza con la lavorazione della trilogia cinematografica dedicata a Il Signore degli Anelli, rivelando un aneddoto piuttosto interessante che riguarda Harvey Weinstein: sembra che uno degli orchi sia stato fatto in maniera tale da somigliare all’ex produttore.

Ecco le parole di Elijah Wood a riguardo:

Questa è una cosa divertente, perché di recente Dom (Monaghan) e Bill (Boyd) nel loro podcast, intitolato The Friendship Onion, hanno parlato assieme a Sean Astin dei loro ricordi riguardo alla produzione de Il Signore degli Anelli in Nuova Zelanda. Sembra che lui avesse visto le maschere degli orchi, ed una di queste, lo ricordo perfettamente, era stata realizzata per somigliare ad Harvey Weinstein,. Era come una sorta di vaff***lo.

Tutto ciò perché negli anni Novanta i diritti per l’adattamento de Il Signore degli Anelli erano detenuti dalla Miramax di Harvey Weinstein, ma Peter Jackson ebbe dei problemi con la casa di produzione che voleva un adattamento in due film anziché in tre. Fu così che i diritti passarono successivamente alla New Line Cinema, anche se Weinstein rimase coinvolto nella produzione.

La trilogia arrivò al cinema tra il 2001 ed il 2003.