Hawkeye: il trailer della puntata finale introduce un grande personaggio

Marvel Entertainment ha diffuso il trailer dell’episodio finale di Hawkeye, la serie TV della piattaforma streaming Disney+ che si concluderà mercoledì 22 dicembre con la sesta e conclusiva puntata. Nell’episodio verrà mostrato anche il sorprendente personaggio finale introdotto alla fine del quinto episodio.

Ecco il trailer dell’ultimo episodio di Hawkeye in uscita la prossima settimana.

Fin dall’uscita del progetto si parlava dell’apparizione di alcuni personaggi importanti che avevano a che fare con l’universo Marvel, e così è stato. L’ultimo episodio di Hawkeye metterà tutti insieme i grandi protagonisti delle puntate, assieme alle apparizioni che si sono susseguite in questi ultimi episodi, per un gran finale all’altezza delle aspettative.

Hawkeye è la nuova serie originale Marvel Studios ambientata nella New York City del post blip, dove l’ex Vendicatore Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale. Ma quando si presenta una minaccia dal suo passato, Hawkeye si allea suo malgrado con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un’abile arciera di ventidue anni nonché sua grande fan, per smascherare una cospirazione criminale.

Gli episodi di Hawkeye sono disponibili sulla piattaforma streaming Disney+.

