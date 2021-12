Audi punta 17 miliardi di euro su auto elettriche e ibride

Audi mette sul piatto 18 miliardi di euro per l’elettrificazione della sua intera linea di vetture. Nel 2033 l’addio ai motori endotermici, già nel 2026 un catalogo composto solo da ibride e 100% elettriche e nel frattempo un graduale processo di transizione che, come abbiamo visto in questi giorni, passerà anche dalla elettrificazione delle auto più sportive del brand. Linea RS inclusa.

I 18 miliardi vanno ad inserirsi all’interno di un investimento più ampio – 37 miliardi di euro – che verranno stanziati a scaglioni tra il 2022 e il 2026. Il produttore ha anticipato l’uscita di almeno 20 modelli completamente elettrici entro il 2025. Nel frattempo il catalogo include già le apprezzate Audi e-tron GT e SUV Q4 e-tron.

Da una parte le vetture, dall’altra le stazioni di ricarica per creare un bacino di utenti iper-fidelizzati e seguiti in ogni fase dell’utilizzo della loro auto. E quindi presto debutterà un programma per l’installazione, in ambito urbano, dei nuovi Audi Charging Hub. La prima stazione sarà inaugurata giusto in tempo per natale: il prossimo 23 dicembre. Disporrà di una potenza massima di 300 kW.

Ricordiamo che Audi offre già ai suoi clienti il programma Audi e-tron Charging Service, in partner con alcuni provider terzi: il cliente può accedere ad oltre 290.000 colonnine distribuite in 26 paesi europei con un ID unico.