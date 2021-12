La prossima Audi R8 sarà completamente elettrica

La prossima Audi R8 sarà esclusivamente elettrica. A dirlo è Linda Kurz, a capo del marketing della divisione Audi Sport. Una dichiarazione che dice molto su quella che è la visione di Audi per l’immediato futuro.

A partire dal 2026 Audi proporrà sul mercato esclusivamente nuovi modelli elettrici. Ma la sfida più importante arriva dal Segmento R. Audi intende elettrificare anche le sue auto ad elevate prestazioni.

L’auto che sostituirà l’attuale Audi R8 (e che potrebbe non chiamarsi R8) sarà sicuramente un’auto sportiva 100% elettrica

Parlando dell’Audi R8, Linda Kurz ha spiegato che non è detto che l’azienda proporrà un nuovo modello con quello stesso nome. Tuttavia, sappiamo con certezza che Audi non intende lasciare vuoto quel segmento di mercato, motivo per cui sicuramente verrà proposto un veicolo in grado di prendere il testimone che verrà lasciato dalla R8. Veicolo che sarà tassativamente elettrico.

L’obiettivo è quello di arrivare ad elettrificare almeno l’80% della gamma RS entro la fine del 2026. Presto arriveranno le prime Audi RS completamente elettriche.

Rimanendo in tema di supersportive elettriche, recentemente il CEO di Lamborghini ha anticipato che la prima 100% elettrica della sua casa automobilistica potrebbe arrivare tra il 2027 e il 2028. Bisognerà aspettare un po’.