Zagor: dal 16 dicembre la prima storia “La Foresta degli Agguati” ritorna in un volume prestigioso

Zagor. La Foresta degli Agguati ritorna con un volume prestigioso di grande formato per celebrare i 60 anni del personaggio della Sergio Bonelli Editore.

16—Dic—2021 / 11:30 AM

Dal 16 dicembre torna in libreria e fumetteria in un volume di grande formato la prima storia dello Spirito con la Scure, Zagor, il celebre personaggio creato da Guido Nolitta e realizzato graficamente da Gallieno Ferri, con “La Foresta degli Agguati“.

Ecco la copertina dedicata.

Tra le tante iniziative pensate per celebrare i suoi 60 anni, Sergio Bonelli Editore presenta, in un volume di grande formato realizzato a partire da nuove scansioni delle tavole originali di Ferri per una versione a stampa di altissima qualità, Zagor. La Foresta degli Agguati, la prima storia dello Spirito con la Scure.

Si tratta di un volume composto da 168 pagine in bianco e nero, di formato 28×37,venduto a 34,90 euro.

Spiega Davide Bonelli nell’introduzione al volume:

Nell’ormai ottantennale attività della nostra Casa editrice, sono tante le storie a fumetti che possono considerarsi autentici caposaldi di quella narrazione per immagini di cui siamo da sempre i più convinti seguaci. È quel che succede leggendo (o rileggendo) “La foresta degli agguati”, l’avventura d’esordio di un eroe ancora “in progress”, creato nel 1961 da Guido Nolitta, l’alter ego letterario di mio padre Sergio Bonelli, e realizzato graficamente da Gallieno Ferri.

La postfazione è firmata da Graziano Frediani. Del volume è disponibile, solo sul sito SBE e al Bonelli Store, anche un’edizione speciale a tiratura limitata realizzata in sole 999 copie numerate che contiene la stampa esclusiva su carta di pregio dell’illustrazione di Ferri per la copertina del primo albo a striscia del personaggio.