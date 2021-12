The Lost City: trailer dell’action comedy con Sandra Bullock e Channing Tatum

L’avventura è vera, gli eroi un po’ meno, in The Lost City, bizzarra action comedy dal ricco cast in arrivo per Paramount la prossima primavera: vi presentiamo il trailer, introdotto dai protagonisti Sandra Bullock e Channing Tatum, con la partecipazione di Daniel Radcliffe.

Questa la sinossi ufficiale del film, diretto da Aaron Nee e Adam Nee e che vedrà la partecipazione anche di Brad Pitt:

La brillante, ma solitaria autrice Loretta Sage (Sandra Bullock) ha trascorso la sua carriera scrivendo di luoghi esotici nei suoi popolari romanzi d’amore e d’avventura con il bel modello da copertina Alan (Channing Tatum), che ha dedicato la sua vita a incarnare il personaggio di “Dash”. Mentre è in tour per promuovere il suo nuovo libro con Alan, Loretta viene rapita da un eccentrico miliardario (Daniel Radcliffe) che spera che lei possa condurlo al tesoro dell’antica città perduta della suo ultimo libro. Volendo dimostrare che può essere un eroe nella vita reale e non solo sulle pagine dei suoi libri, Alan parte per salvarla. Spinta in un’epica avventura nella giungla, l’improbabile coppia dovrà lavorare insieme per sopravvivere agli elementi e trovare l’antico tesoro prima che sia perso per sempre.

Leggi anche: