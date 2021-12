Redmi 10 2022: leakate le presunte specifiche tecniche

Dopo il lancio degli smartphone Redmi 10, che per un motivo o per un altro non sono riusciti a sbancare nel settore dei dispositivi budget al massimo delle loro potenzialità, Xiaomi sembra pronta a volerci riprovare con delle vere e proprie nuove edizioni. Parliamo nello specifico dei Redmi 10 2022, i quali dovrebbero avere modo nel giro del prossimo anno di migliorare le lacune dei fratelli maggiori, offrendosi questa volta come prodotti migliori.

Ad anticipare il tutto è stato il database della console di Google Play, la quale ha svelato però che per quel che riguarda le performance potrebbe esserci un leggero salto indietro, forse dato dall’eccessiva carenza di scorte che il settore tecnologico sta ormai riscontrando da diverso tempo. Stando a quel che sappiamo, il prossimo anno avremo a che fare con un device con il chip Helio G70 all’interno, come accennato leggermente meno performante, il quale dovrebbe essere abbinato a un totale di 4 o 6 GB di RAM, a scelta degli utenti.

Per il resto, si parla di uno schermo da 2400×1080 pixel di risoluzione, tutto sommato niente male se si considera il target del dispositivo in questione, con Android 11 come sistema operativo scelto, pronto a essere portato avanti dalla MIUI 12.5. Al momento, non abbiamo ancora idea di quando il telefono in questione potrebbe essere rilasciato da parte del colosso, e considerando che il nuovo evento di dicembre dovrebbe invece riguardare altri tipi di dispositivi è possibile che servirà aspettare ancora qualche mese al fine di saperne di più.

Il lancio dovrebbe comunque avvenire entro il primo quarto del prossimo anno, e non ci resta quindi aspettare che la compagnia abbia modo di confermare tutti i dettagli sul nuovo device. Prima di lasciarvi, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo di approfondimento sulla fotocamera degli Xiaomi 12, lo trovate a questo link.