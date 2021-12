OnePlus 10 Pro: emergono dettagli su ricarica rapida, schermo e fotocamere

Mentre siamo ancora in attesa di scoprire quando OnePlus presenterà ufficialmente la sua nuova generazione, non sono mancati leak relativi ai device in questione. A parlare del tutto è questa volta il noto leaker Digital Chat Station, come riportato sulle pagine di XDA-Developers e ripreso invece da PhoneArena, il quale ha anticipato diversi presunti dettagli dei nuovi gioiellini di casa OnePlus.

Va specificato che, nonostante la fonte risulti particolarmente affidabile è bene prendere il tutto con le pinze fino a che non avremo avuto conferme da parte della compagnia, che per fortuna potrebbero arrivare molto presto. Parlando dei dettagli emersi, dovremmo trovarci davanti a un OnePlus 10 Pro con una batteria in grado dii supportare la ricarica a 80 W, che invece scende a 50 W per quel che riguarda l’opzione senza fili.

Lo schermo scelto da parte del colosso dovrebbe essere un LTPO da 6,7 pollici con risoluzione 1440p, per fortuna questa volta accompagnati da un refresh rate di 120 Hz per garantire la massima fluidità, il quale continua a essere sempre più comune nel mercato e non può di certo mancare per i prossimi smartphone. Nella parte frontale dovrebbe essere presente una camera punch-hole da 32 MP, posizionata nella parte in alto a sinistra, mentre per il retro si parla dii una 48 MP principale, accompagnata da una 50 MP ultra grandangolare e una 8 MP con telephoto X3.

Pare che lo smartphone in questione, sfrutterà ColorOS 12, basato su Android 12, e per quel che riguarda l’interno dovremmo avere a che fare con l’inserimento dell’appena presentato Snapdragon 8 Gen 1, anche se al momento il leaker non ha ancora parlato del tutto. Si presume che verranno offerti 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 125 o 256 GB di archiviazione UFS 3.1, ma non ci resta ancora che aspettare novità ufficiali da parte dell’azienda.