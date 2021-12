Neymar: il teaser trailer della docuserie di Netflix dedicata al calciatore brasiliano

Neymar: The Perfect Chaos è il titolo della docuserie che Netflix dedicherà al campione brasiliano stella del Paris Saint Germain, di cui è stato da poco diffuso il teaser trailer. La docuserie arriverà sulla piattaforma streaming il 25 gennaio.

Ecco il teaser trailer di Neymar: The Perfect Chaos.

Questa è la descrizione offerta da Netflix:

Uno dei più popolari e pagati atleti della storia come non lo avete mai visto prima. Neymar è un personaggio eroico sul campo, ed una figura controversa fuori. Questo documentario in tre parti diretto da David Charles Rodrigues ci offre uno sguardo particolare a Neymar da Silva Santos Júnior, mostrando il suo percorso dal Santos fino ai giorni di gloria con il Barcelona, e non trascurando i sali e scendi con la nazionale brasiliana e con il Paris Saint-Germain. E dietro tutto ciò verrà mostrata anche la macchina da merchandising che si cela dietro il fenomeno Neymar. Nella docuserie ci saranno interviste fatte a campioni come Beckham, Messi, Mbappé ed altre figure leggendarie.