Miliardari per errore, un glitch di Coinbase illude gli appassionati di criptovalute

Coinbase va in tilt e così migliaia di utenti finiscono per diventare improvvisamente miliardari a loro insaputa. Peccato che fosse solamente un glitch.

Martedì un glitch ha mandato in tilt Coinbase, noto ed importante exchange per l’acquisto e la vendita di criptovalute. Per diversi minuti moltissimi utenti hanno visualizzato un saldo dell’account completamente sballato.

L’errore nella maggior parte dei casi era di diversi miliardi di dollari. Nessun regalo da parte del sito, purtroppo. Il problema ha impattato esclusivamente l’interfaccia utente, senza compromettere il regolare svolgimento delle operazioni di trading. E menomale, perché fosse andata diversamente l’intero mercato delle criptovalute avrebbe avuto più di qualche problema.

Siamo consapevoli che alcuni clienti di Coinbase.com e Coinbase Wallet stanno visualizzando dei valori gonfiati per alcuni asset. Precisiamo che il problema affligge esclusivamente la corretta visualizzazione del saldo, mentre non ha un impatto sulle reali operazioni di trading

ha fatto sapere tempestivamente l’exchange con un comunicato.

I thought I was a billionaire for a second — James Michael Smith (@JSmithM30) December 14, 2021

Probabilmente il comunicato non ha impedito al cuore di molti utenti di smettere di battere per qualche lunghissimo secondo. Niente da fare, nessun miracolo di Natale. In compenso le principali criptovalute, da Bitcoin ad Ethereum, stanno lentamente recuperando parte del valore perso negli ultimi 7 giorni. Nel frattempo il glitch è stato sistemato e ora tutti gli utenti dovrebbero visualizzare il saldo corretto dei loro asset crypto.