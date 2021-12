Huawei P50 PocKet: il nuovo pieghevole si mostra in una prima foto

Il nuovo Huawei P50 Pocket si fa vedere in una prima foto. Il nuovo smartphone pieghevole di Huawei verrà presentato ufficialmente in occasione di un evento fissato per il prossimo 23 dicembre. Nel frattempo il look della scocca- a device chiuso – non è più una sorpresa.

Il device per il momento si distingue dalla concorrenza per un case di metallo interrotto da due cerchi: uno contiene il modulo fotografico (tre sensori, più il flash) e l’altro un mini-display per le notifiche, che tuttavia può essere anche utilizzato per vedere in tempo reale l’inquadratura della fotocamera durante i selfie. Una soluzione che ricorda molto quanto già visto sul Xiaomi Mi 11 Ultra.

Il form factor è a conchiglia, elemento che dà all’Huawei P50 Pocket una elevata portabilità, grazie ad un design compatto e facile da inserire in qualsiasi tasca. Il P50 Pocket avrà un lettore delle impronte digitali, non a schermo, ma posizionato su uno dei lati della cornice.

Le altre informazioni sul device sono comprensibilmente ancora molto scarne: non ne conosciamo le specifiche e non abbiamo nemmeno indizi sul suo possibile prezzo. Sappiamo tuttavia che il pieghevole di Huawei sarà disponibile in almeno due colorazioni: oro e argento.