Elon Musk anticipa un programma per creare carburante dall’aria

Il progetto di SpaceX sembra pronto per evolversi ancora maggiormente grazie a un nuovo sistema per l’ottenimento di carburante. Parliamo nello specifico di una nuova iniziativa della compagnia che dovrebbe avere a che fare con l’esplorazione di Marte grazie a Starship, sempre che il tutto proceda a gonfie vele nel corso dei prossimi anni.

L’imprenditore ha parlato del tutto sulla piattaforma di Twitter, anche se al momento c’è da dire che non abbiamo ancora informazioni su tutto, seppur sembra si tratterà di un’innovazione davvero importante. Trovate qui di seguito la dichiarazione di Musk sul tutto.

SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested.

— Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2021