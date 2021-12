The King’s Man – Le Origini, il bizzarro video musicale ufficiale dedicato a Rasputin

Bizzarro e decisamente sopra le righe (e per questo irresistibile) il video musicale ufficiale dedicato a Rasputin, villain di The King’s Man – Le Origini.

The King’s Man – Le Origini è un prequel a una saga che, di suo, è molto sopra le righe, dunque non dovrebbe stupire il video musicale promozionale realizzato da 20th Century Studios per presentare il villain della pellicola, Rasputin. Eppure, vi sfidiamo a guardare impassibili questa sequela di irresistibili immagini kitsch.

Il lungometraggio rivela le origini della prima agenzia di intelligence indipendente, che andrà a costituire poi quelle viste in Kingsman – Secret Service e Kingsman – Il cerchio d’oro.

Nel cast del film Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance. Basato sul fumetto “The Secret Service” di Mark Millar e Dave Gibbons, il soggetto è di Matthew Vaughn e la sceneggiatura è firmata dallo stesso Vaughn & Karl Gajdusek.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli.

