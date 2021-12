Microsoft sigla una partnership con iFixit per aiutare gli utenti a riparare i suoi device

Sia per quel che riguarda le console, sia per i suoi computer, Microsoft ha da poco messo in discussione la riparabilità dei propri dispositivi, che com’è ben noto non sono particolarmente amati per questo fatto, anzi a dirla tutta abbastanza trascurato da parte del colosso di Redmond. Tuttavia, da qualche tempo a questa parte le cose si stanno muovendo, e infatti il colosso ha da poco confermato una collaborazione con iFixit.

Come abbiamo approfondito in questo articolo, il colosso sta valutando la possibilità di realizzare dei prodotti più riparabili, e adesso grazie alla collaborazione con iFixit gli utenti in possesso di un Surface avranno un ulteriore aiuto. Adesso gli strumenti ufficiali potranno essere acquistati direttamente da iFixit, con un totale iniziale di 3 strumenti forniti (trovate sul sito ufficiale tutti i dettagli), pensati a fine di permettere ai riparatori di sistemare i propri dispositivi o quelli dei propri clienti, nel caso in cui si porti avanti l’attività come lavoro.

Tutti gli accessori sono stati realizzati da Microsoft stessa, anche se prodotti da iFixit, e garantiscono la massima precisione per ogni tipo di operazione necessaria quando si ha a che fare con uno dei dispositivi realizzati dal colosso. È stato anche confermato che ogni strumento verrà sottoposto a dei rigorosissimi testi di qualità, pensati per evitare che degli articoli scadenti, potenzialmente pronti a rovinare dei dispositivi, finiscano nelle mani dei riparatori.

Il portale ha confermato che, nonostante l’avvio della collaborazione ormai ufficiale, si impegnerà per continuare a fornire guide e materiali relativi ai prodotti di Microsoft, come fatto fino a oggi, restando di conseguenza indipendente com’è stato fino a oggi. Si tratta di una buona notizia senza ombra di dubbio, che sottolinea l’impegno che l’azienda sembra pronta a rispettare nel corso dei prossimi mesi.