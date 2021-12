Il 2021 di Pornhub in numeri: l’Italia è il quinto paese per accessi, una sessione dura meno di 10 minuti

Come negli anni precedenti, Pornhub ha scelto di chiudere anche il 2021 condividendo con il pubblico un’ampia carrellata di dati e informazioni sulle abitudini e le preferenze dei suoi utenti. La 2021 Year in Review di Pornhub si apre con un dato inaspettato: per la prima volta la query più ricercata dagli utenti è stata ‘Hentai’. Condivide il podio con ‘Japanese’ e ‘Lesbian’.

Gli italiani continuano ad essere affezionati visitatori del sito per adulti. L’Italia entra ufficialmente nella Top 5 dei paesi da cui deriva il maggiore traffico di Pornhub, battendo di due posizioni Germania (che pure ha oltre 10 milioni di abitanti in più di noi). La classifica vede al primo posto gli USA, seguiti da Regno Unito, Giappone e Francia.

Una sessione media su Pornhub dura 9 minuti e 55 secondi. Ossia 29 secondi in meno della durata media registrata nel 2020. Il sito per adulti specifica che questo dato non ha necessariamente a che fare con l’efficienza dei suoi utenti: entrano in gioco molti fattori tra cui la qualità della connessione internet e non solo. “Siamo diventati più bravi a mostrarvi i contenuti che preferite”, si vanta poi Pornhub.

Nelle Filippine una sessione dura in media 11 minuti e 31 secondi, seguono Giappone (10,3) e Francia (10,2). Gli italiani ci mettono 9 minuti e 43 secondi.

Sempre guardando all’Italia: gli uomini rappresentano la stragrande maggioranza dei visitatori. 71% contro il 21%. È uno dei paesi dove lo squilibrio trai due generi è più marcato.