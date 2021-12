The Witcher: Unlocked è il nome dello special Netflix in arrivo il 20 dicembre

In seguito all'uscita della seconda stagione, Netflix rilascerà anche uno special di 60, ricco di dietro le quinte e anticipazioni, dal titolo The Witcher: Unlocked.

The Witcher è uno dei titoli (anzi, dei franchise) di punta di Netflix, e l’uscita della seconda stagione, il 17, porterà ulteriormente sotto i riflettori questa saga fantasy. L’occasione è dunque giusta per cavalcare l’hype e proporre uno special di ben 60 minuti, dal titolo The Witcher: Unlocked, che sarà ricco non solo di dietro le quinte di quanto già visto, ma anche di anticipazioni per il futuro.

announcing: THE WITCHER: UNLOCKED

the official Netflix Geeked after show cast interviews. deleted scenes. full spoilers. tune in: December 20, 8am PT / 11am ET / 4pm GMT

hosted by @feliciaday watch the full episode on The Witcher YouTube & Netflix Geeked Facebook pic.twitter.com/eVz28QXQ13 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) December 13, 2021

L’evento si terrà il 20 dicembre, alle ore 17 secondo il fuso orario italiano, sugli account YouTube e Facebook di Netflix Geeked (e presumiano, poi, a cascata anche sugli altri profili e social correlati) e promette “interviste, scene tagliate, anticipazioni”.

Stando a quanto riportato da Comicbook.com, l’evento sarà presentato da Felicia Day e ci porterà anticipazioni da The Witcher: Blood Origin e dalla stagione 3 del serial principale, in arrivo prossimamente.

Nello specifico, ci saranno questi segmenti:

Hero’s Journey: con Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Cirilla) e Joey Batey (Ranuncolo) che discutono del loro viaggio nella seconda stagione.

Adapted: Cavill, Chalotra, Allan e Batey discutono dell’adattamento dai romanzi.

Deleted Scene #1: Scene tagliate dalla stagione 2 con Geralt e Triss Merigold (Anna Shafter).

The Witcher Spotlight: Kim Bodnia (Vesemir), Paul Bullion (Lambert) e Yasen Atour (Coen) insieme alla showrunner Lauren Schmidt Hissrich parlano dei Witcher e della loro roccaforte, Kaer Morhen.

Deleted Scene #2: Secondo reel di scene tagliate dalla stagione 2, questa volta con Stregobor (Lars Mikkelsen) e Vilgefortz (Mahesh Jadu).

Ending Explained: Lauren Schmidt Hissrich spiega il finale nel dettaglio e come questo si collegherà alla stagione 3 e al prequel The Witcher: Blood Origin.

Questa è la sinossi della serie:

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.

Mentre questa è la logline della seconda stagione:

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

Leggi anche: