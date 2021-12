Huawei P50 Pocket verrà svelato presto, sarà il nuovo device pieghevole?

Huawei ha confermato che nella giornata del 23 dicembre svelerà il suo nuovo Huawei P50 Pocket, ma non abbiamo ancora alcun dettaglio sul device.

Dopo che Huawei ha lanciato i nuovi dispositivi P50, e questi sono arrivati anche da poco in Italia (ne abbiamo parlato in questo approfondimento), finalmente la compagnia ha confermato l’arrivo di un ulteriore dispositivo che accompagnerà il modello base e il Pro, che prende il nome di Pocket e verrà svelato la prossima settimana.

Al momento non abbiamo ancora molti dettagli sul tutto, anche se è sicuro il fatto che avremo modo di saperne di più nella giornata del 23 dicembre, esattamente alle 8:30 del mattino (orario italiano) grazie a un nuovo evento ufficiale, durante il quale verrà fatta chiarezza sul telefono e sulle sue potenzialità.

Stando a quanto preannunciato da parte del colosso, si tratterà di un articolo “compatto ma potente” e possiamo quindi aspettarci delle performance in linea con il resto della serie, tutt’altro che deludente.

Considerando ciò che la compagnia ha suggerito, potrebbe trattarsi del tanto chiacchierato dispositivo pieghevole realizzato da Huawei, il che sarebbe esattamente in linea con il nome ufficializzato. Abbiamo approfondito l’articolo nell’articolo che trovate qui, ma restiamo in ogni caso di conferme da parte della compagnia in merito alle reali specifiche del dispositivo.