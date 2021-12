Un NFT Bored Ape viene venduto a 3.000$ al posto di 300.000$, si è trattato di un typo

Nel mondo di internet, come si sa, dei typo o degli errori possono portare a dei seri problemi, ed è stato questo il caso che ha riguardato recentemente un NFT Bored Ape, il quale infatti è stato venduto per via di un semplice errore di battitura a circa 3.000$, quando il valore effettivo doveva invece essere quello di 300.000$.

Come riportato sulle pagine di CNET, e ripreso da The Verge, un token che doveva essere venduto a 75 Ether, è stato venduto a 0,75 Ether. In seguito a quando l’articolo virtuale è stato messo in vendita, quasi immediatamente, un bot in grado di capire questi tipo è riuscito ad accaparrarsi l’articolo.

Come svelato da Maxnaut, si è trattata di una vera e propria distrazione, che nel giro di qualche secondo, per una mancanza di attenzione, ha portato via qualcosa come 250.000$, nonostante l’utente sia ormai esperto nella pubblicazione di contenuti, considerando che ogni giorno decine vengono caricati.

Il lotto di Bored Ape è particolarmente costoso, e purtroppo al momento Maxnaut non ha alcun modo per recuperare il token perduto, che nonostante abbia comunque generato una bella cifra ha avuto un valore decisamente sotto le stime.