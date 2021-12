Spider-Man: Timothée Chalamet dovrebbe essere Harry Osborn secondo Tom Holland

Secondo Tom Holland l'interprete Timothée Chalamet potrebbe essere un buon villain nei film di Spider-Man, in particolare nei panni di Harry Osborn.

Tom Holland ha parlato della possibilità di inserire un altro popolare attore come Timothée Chalamet in un nuovo lungometraggio dedicato a Spider-Man, e secondo l’interprete il ruolo ideale per il protagonista di Dune sarebbe quello di Harry Osborn.

Prima Zendaya, che nell’MCU veste i panni di MJ, ha dichiarato che molte persone vorrebbero Timothée Chalamet come Harry Osborn in un nuovo film di Spider-Man, e successivamente Tom Holland ha detto:

Penso che potrebbe essere un grande amico di Spider-Man o un suo nemico. Sarebbe interessante introdurlo come amico, e poi farlo diventare un cattivo, e quindi un villain. Sarebbe un ottimo villain.

Nel frattempo l’Uomo Ragno di Tom Holland in Spider-Man: No Way Home se la vedrà con diversi cattivi provenienti da universi alternativi cinematografici di altri lungometraggi dedicati al tessiragnatele.

Il film è diretto da Jon Watts, già regista dei precedenti due capitoli, e ha tra i protagonisti Benedict Cumberbatch – che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange -, Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Il film è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

L’uscita di Spider-Man: No Way Home è prevista per il 15 dicembre.