Matrix Resurrections: Keanu Reeves e la proposta a sorpresa di tornare nel ruolo di Neo

Apriamo la notizia con uno spoiler alert: se ancora non avete visto la trilogia originale di Matrix, non leggete quanto segue perché, per forza di cose, dobbiamo spoilerare il finale del terzo film, Matrix Revolutions.

Alla fine di Matrix Revolutions, il protagonista Neo (interpretato da Keanu Reeves) si sacrifica per riuscire a compiere la sua missione. Tutti i fan della serie, dunque, si domandano come mai Neo sia ancora vivo in Matrix Resurrections, e cosa implichi il titolo stesso del film. A quanto pare se lo è domandato lo stesso Reeves quando gli è stato proposto di tornare nel ruolo, come ha raccontato nel talk show della BBC, The Graham Norton Show.

Alla domanda del presentatore “Sei sicuro di essere nel film? Perché 18 anni fa… sei morto” l’attore ha così risposto:

Ero morto! Avevo lo stesso dubbio. Ero a casa e mi arriva un messaggio di Lana Wachowski, la regista e sceneggiatrice, e mi fa “Che ne dici di fare un altro film di Matrix?”.

E io “Cooosa?!? Cioè, sarebbe fantastico, ma… sono morto!”

E lei: “Sicuro?”

E io: “Be’, spiegami!”

Ha scritto una bellissima sceneggiatura. Una storia meravigliosa.

Matrix Resurrections è il tanto atteso quarto film dell’iconico e innovativo franchise che ha ridefinito un genere. Diretto dalla visionaria regista Lana Wachowski, il film riunisce nuovamente le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss negli iconici ruoli di Neo e Trinity.

Il film è interpretato anche da Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Brian J. Smith e Jada Pinkett Smith e sarà nelle sale italiane a partire dal 1 gennaio 2022.

Questa la sinossi ufficiale:

In un mondo diviso tra due realtà – c’è la vita di tutti i giorni e ciò che si nasconde dietro – Thomas Anderson deve capire se seguire ancora una volta il bianconiglio. Occorre scegliere se stare fuori o dentro Matrix, che è diventato più forte, sicuro e pericoloso che mai.

