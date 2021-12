Keanu Reeves è Ghost Rider in un fan trailer suggestivo

Ecco il fan trailer di Ghost Rider, un ipotetico film con Keanu Reeves protagonista, assieme agli altri ex interpreti del personaggio Marvel.

Il fatto che Keanu Reeves abbia dichiarato che sarebbe onorato di far parte del Marvel Cinematic Universe ha aperto alle speculazioni degli appassionati, che lo vorrebbero presto presente in un lungometraggio della Casa delle Idee, ma stryder HD su YouTube ha provato a portarsi avanti, immaginando Keanu Reeves nei panni di Ghost Rider in un suggestivo fan trailer.

Ecco il fan trailer di Ghost Rider con Keanu Reeves, che mostra l’attore ed il suo personaggio confrontarsi anche con i Ghost Rider di Gabriel Luna e di Nicolas Cage. L’ipotetico film è diretto da Tim Miller, regista già a lavoro su Deadpool.

Qui sotto trovate le parole di Keanu Reeves rilasciate ad Esquire, in cui l’attore ha parlato del suo interesse nell’unirsi al Marvel Cinematic Universe. Ecco le dichiarazioni:

Sarebbe un onore entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe. Ci sono tanti grandi registi e figure visionarie nelle produzioni, e stanno facendo cose che non ha fatto mai nessuno fino ad ora. In questo senso potrei definirlo un qualcosa di speciale, a livello di portata dei progetti, ed anche di produzione. Sarebbe forte poter esserne parte.

