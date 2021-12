I Simpson e I Griffin: dal 23 dicembre al 9 gennaio un canale dedicato su FOX+1

Dal 23 dicembre al 9 gennaio, per festeggiare il periodo natalizio, FOX+1 diventerà un canale tematico dedicato a I Simpson ed a I Griffin.

Per festeggiare il periodo natalizio insieme alle due famiglie più pazze d’America Fox dedica loro un intero canale: Fox+1 (117, di Sky) dal 23 al 31 dicembre diventerà Fox I Simpson che poi dall’1° al 9 gennaio, in occasione dell’arrivo del nuovo anno, lascerà il posto a Fox I Griffin.

Fox+1 (117, di Sky) per l’occasione si trasformerà in una maxi maratona di episodi delle due famiglie che hanno fatto la storia ed emozionato il pubblico più appassionato. Un’accoppiata vincente che è pronta a regalare divertimento e risate assicurate con oltre 280 episodi durante tutto il periodo delle feste natalizie.

Tra gli episodi che saranno visibili durante le feste ne ricordiamo alcuni con grandi guest star come Stan Lee, nel diciottesimo episodio della tredicesima stagione, che ispira Bart a creare un cartone “Papà incacchiato” ispirato ad Homer, Natalie Portman, nel dodicesimo episodio della diciottesima stagione, che interpreta Darcy la ragazza di cui si innamora Bart e Daniel Radcliffe, nel quarto episodio della ventiduesima stagione, in cui interpreta Edmund il vampiro in incognito di cui si innamora Lisa

Per i Griffin, Robert Downey Jr, nel diciassettesimo episodio della quarta stagione, interpreta il ruolo del fratello psicopatico di Lois, Cate Blanchett, nel diciannovesimo episodio della decima stagione, è Penelope, l’amore di Stewie, appassionata anche lei di armi tattiche ed Elizabeth Banks, nel primo episodio dell’undicesima stagione, è la moglie della famiglia di amici che sfida i Griffin a scalare il monte Everest.