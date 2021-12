Explorer HD Channel su Sky, nuovo canale dedicato alla scoperta e alla esplorazione

Al via dal 13 dicembre 2021 Explorer HD Channel, il nuovo canale, visibile su SKY canale 176, interamente dedicato alla scoperta e all’esplorazione dell’Italia, ma anche di realtà internazionali. Prodotto da Oberon Media International, Explorer HD Channel permetterà di poter compiere un viaggio nella cultura, nell’arte, nella scienza e nella società.

Una ricerca orientata alla promozione del grande patrimonio storico, ambientale, culturale e creativo del nostro Paese. Un’occasione per gli spettatori italiani di avere una visione a 360° sul mondo, per trovare punti d’incontro che possano renderci complementari e connessi. Una necessità sempre più sentita, da quando la pandemia da Covid-19 ha di fatto interrotto viaggi e turismo.

Per quanto riguarda il palinsesto, Explorer HD Channel abbraccerà un vasto pubblico, grazie alla qualità delle proprie proposte, il tutto con un linguaggio adeguato alla società attuale. I programmi di approfondimento artistici e culturali saranno realizzati in una chiave nuova, in modo da essere fruibili e piacevoli per qualsiasi spettatore. Le tematiche riguarderanno le Sette Arti, ma anche quelle emergenti e derivate, in linea con una visione più attuale e moderna della società. Dalle docu-serie ai docu-reality passando per l’entertainment, il factual, la fiction, gli scripted e i documentari, le produzioni riguarderanno sia temi poco conosciuti che attuali, trattati in maniera originale. Grande spazio al cinema nel palinsesto, con una proposta che proporrà film classici con approfondimenti, per una loro riscoperta in chiave contemporanea.

I volti del canale saranno di personaggi giovani, ma autorevoli, provenienti dal mondo della cultura e da quello dei social, a seconda del tipo di format proposto. Influencer e creator andranno infatti ad armonizzare una continuità tra televisione e web.

La proposta eterogenea del canale prevede programmi che si indirizzano a diverse tipologie di target sia per età che per interessi.

‘Scoprendo Torino’, ideato e condotto da Antonella Frontani, è un viaggio tra cinema e letteratura torinese, attraverso i luoghi testimoni di storici simposi culturali.

Spazio ai gioielli in ‘DiamonDiamonD’ con Andrea Falcioni, in cui si raccontano i diamanti e le storie che nascono intorno ad essi, ambientato a Roma nello storico e raffinato showroom di DiamonDiamond. Quindi, alla scoperta di storie di donne e di uomini, nei mari che circondano l’Italia con ‘Green Explorer’, condotto da Davide Demichelis.

Le donne e gli uomini che hanno contribuito alla crescita dell’economia italiana nel rispetto dell’ambiente sono protagonisti di ‘Capitani d’industria’: in ogni puntata un’azienda diversa e il suo microcosmo, attraverso la storia personale e imprenditoriale del protagonista.

Spazio anche a un talent show originale, ‘Opera talent’, ideato e condotto dal tenore Gianluca Terranova, in cui 15 concorrenti selezionati tra migliaia di aspiranti cantanti lirici, dovranno cimentarsi in 3 gare diverse: i primi 7 andranno nella puntata ‘Gala-Finale’, dove duetteranno con cantanti lirici famosi.

Il cinema sarà protagonista in ‘Red velvet’, di Cristina Marques e Paola Dell’Anno: guidati da una esperta di moda e un critico cinematografico, racconteranno in prima persona le esperienze del partecipare a grandi eventi cinematografici.

Un focus sul Giappone con ‘Yoshoku’ viaggio in sette città, da Tokyo a Hiroshima, alla scoperta della modernità giapponese attraverso i suoi piatti, ideato e condotto dal giovane chef vegano Gabriel Balossino. La dottoressa Serena Gungui, psicologa clinica con competenza in sessuologia clinica condurrà ‘Serenamente’, viaggio virtuale alla scoperta di noi stessi e della nostra psiche con attenzione alle dinamiche sottostanti ai nostri comportamenti da soli e in coppia, tra meccanismi psicologici, sessualità e problematiche sessuali, alimentazione, tabù e falsi miti.

L’arte al centro di ‘Art Magazine’, da un’idea di Ferdinando Vicentini Orgnani, un prezioso archivio di riprese spontanee di artisti in momenti e luoghi diversi. Sempre da un’idea di Ferdinando Vicentini Orgnani, il programma ‘L’occhio indiscreto’: personaggi e storie originali, raccontati dall’occhio indiscreto di chi li conosce bene.

Non può mancare la musica, con ‘The world calling’, del dj Fabio Ottaviani, con video da tutto il mondo di gruppi musicali, bande e orchestre, dj e danzatori, funamboli, circensi e artisti di strada ripresi nei vari territoriali in cui si sono formati. Il mondo vasto e affascinante dei documentari trova quindi il suo programma in ‘Explorer Doc’, che presenterà i migliori lavori internazionali in anteprima italiana.

