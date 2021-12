The King’s Man – Le Origini: la featurette alla scoperta del personaggio di Shola

Per sconfiggere Rasputin e riportare la pace nel mondo servono grandi eroi, e uno di questi è Shola, uno dei protagonisti di The King’s Man – Le Origini: l’interprete Djimon Hounsou e il regista Matthew Vaughn ce lo presentano in una featurette che ci mostra, inoltre, del footage inedito dalla pellicola.

Nel cast del film Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance. Basato sul fumetto “The Secret Service” di Mark Millar e Dave Gibbons, il soggetto è di Matthew Vaughn e la sceneggiatura è firmata dallo stesso Vaughn & Karl Gajdusek.

Questa la sinossi ufficiale del film, in uscita nel nostro paese il 5 gennaio 2022:

Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli.

Leggi anche: