Being the Ricardos: trailer del film di Aaron Sorkin con Nicole Kidman e Javier Bardem

Il premio Oscar Aaron Sorkin ci presenta il trailer del suo nuovo film, Being the Ricardos, che avrà protagonisti Nicole Kidman e Javier Bardem.

12—Dic—2021 / 10:16 AM

Amazon Prime Video ha rilasciato il trailer italiano per Being the Ricardos, nuovo film dal premio Oscar Aaron Sorkin, che tratta la turbolenta vita (privata e sul set) della coppia formata da Lucille Ball e Desi Arnaz, interpretati da Nicole Kidman e Javier Bardem.

Ball e Arnaz, coppia nella vita privata ma anche sul set della sit-com anni ’50 Lucy ed io (I Love Lucy) affrontano una terribile crisi lavorativa e personale, nel nuovo film del regista di Molly’s Game e Il processo ai Chicago 7, nonché sceneggiatore di film come The Social Network e Steve Jobs.

Tony Hale, Alia Shawkat e Jake Lacy presteranno il volto ai veri collaboratori dietro le quinte di Lucy ed io. Tony Hale sarà Jess Oppenheimer, produttore esecutivo e scrittore capo della sitcom. Alia Shawkat e Jake Lacy invece saranno rispettivamente Madelyn Pugh e Bob Carroll Jr., che hanno collaborato alla sceneggiatura dell’amata serie. Anche Clark Gregg (Agents of S.H.I.E.L.D) si è unito al cast, insieme a Nelson Franklin, John Rubinstein, Linda Lavin, Robert Pine e Christopher Denham. Il cast comprende pure J.K. Simmons e Nina Arianda rispettivamente nei panni dei co-protagonisti di Lucy ed io, William Frawley e Vivian Vance.

