The Rescue – Il Salvataggio dei Ragazzi: trailer del film National Geographic per Disney+

Disney+ ha annunciato che in Italia The Rescue – Il Salvataggio dei Ragazzi, il nuovo documentario di National Geographic Documentary Films, realizzato dai registi e produttori vincitori del premio Oscar E. Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, debutterà venerdì 31 dicembre in streaming su Disney+: ecco il trailer, le foto e la locandina del film.

Hollywood Records ha inoltre pubblicato la canzone originale “Believe”, del cantautore nominato ai Grammy Aloe Blacc, co-scritta con Gary Go e Daniel Pemberton, oltre alla colonna sonora completa del film originale firmata dal compositore nominato all’Academy Award, Daniel Pemberton. Pemberton ha recentemente vinto il Critic’s Choice Documentary Award 2021 per la migliore colonna sonora proprio per il suo lavoro sul film.

La storia di The Rescue – Il Salvataggio dei Ragazzi racconta di un insieme di persone di diverse nazionalità, lingue e culture che lavorano insieme per raggiungere un obiettivo comune. Nel realizzare il film, ci è stata ricordata la bellezza dell’umanità, specialmente dopo gli ultimi anni in cui il mondo è sembrato più diviso che mai. Siamo entusiasti di poter portare il film al pubblico di tutto il mondo attraverso Disney+ e permettere agli spettatori di scoprire questa straordinaria storia di trionfo umano e compassione.

hanno dichiarato Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin.

Nell’estate del 2018, una breve escursione dopo gli allenamenti di calcio si trasforma in una battaglia di sopravvivenza della durata di due settimane e in una storia che presto cattura l’attenzione del mondo. Le piogge monsoniche intrappolano dodici ragazzi e il loro allenatore in una grotta labirintica nel nord della Thailandia e, in pochi giorni, migliaia di persone si riversano nella zona per cercare di aiutarli. Ma i ragazzi sono ancora vivi? L’attesa e l’angoscia la fanno da padrone fino al loro ritrovamento, intrappolati in una grotta buia come la pece a due chilometri di profondità. La domanda successiva – immediata, ovvia e sconcertante – è come tirarli fuori.

The Rescue – Il Salvataggio dei Ragazzi è un racconto drammatico ed emozionante di uno dei più pericolosi e straordinari salvataggi dell’epoca moderna. Con interviste esclusive e una ricchezza di materiali mai vista prima, il film ci porta nella famigerata grotta e sottolinea gli sforzi dei Royal Thai Navy SEALs e delle forze speciali americane, descrivendo nel dettaglio l’audace impresa degli esperti speleosub per portare in salvo i ragazzi. Il film coinvolge gli spettatori in prima persona mentre getta luce sul mondo ad alto rischio delle immersioni nelle grotte, sullo stupefacente coraggio e la compassione dei soccorritori, e sull’umanità condivisa dalla comunità internazionale che si è unita per salvare i ragazzi. Nella tradizione dei loro precedenti film Free Solo e Meru, Vasarhelyi e Chin documentano un’impresa fisica profondamente audace, raccontando i dettagli di un salvataggio apparentemente impossibile.

La pluripremiata colonna sonora completa del film, realizzata dal compositore Daniel Pemberton, insieme alla canzone originale intitolata “Believe” del cantautore Aloe Blacc, è stata rilasciata lo scorso 19 novembre da Disney Music. In Italia, la colonna sonora è distribuita da Virgin Records / Universal Music Italia ed è disponibile sulle piattaforme digitali. Pemberton è stato spesso accreditato come una delle nuove voci più emozionanti e originali che lavorano oggi nel campo delle colonne sonore dei film moderni. Nel 2021, è stato nominato per la prima volta all’Oscar per la migliore canzone originale per il suo brano “Hear My Voice”, scritto insieme a Celeste, oltre ad aver vinto il titolo come compositore cinematografico dell’anno dalla World Soundtrack Academy. Lavorando costantemente con alcuni dei nomi più rinomati del settore Pemberton ha composto progetti per artisti del calibro di Danny Boyle (Yesterday, Steve Jobs), Ridley Scott (Tutti i soldi del mondo, The Counselor – Il procuratore) Aaron Sorkin (Il processo ai Chicago 7, Being The Ricardos) e Darren Aronofsky (Benvenuto sulla Terra, One Strange Rock).

The Rescue – Il Salvataggio dei Ragazzi è un’esperienza cinematografica incredibilmente intensa ed emozionante. Tuttavia, i registi Jimmy e Chai volevano lasciare al pubblico un senso di liberazione e speranza e ci hanno incaricato di scrivere un brano che fosse ottimista e che catturasse, nelle sue parole, l’idea che si potesse ‘credere nell’impossibile’. Ci sono due momenti chiave nel film da cui tutti siamo stati attratti: quando i sommozzatori britannici incontrano per la prima volta i ragazzi nella grotta, Rick Stanton dice semplicemente la parola ‘credere’ più e più volte con sorpresa e shock, e più tardi quando il marine americano Derek Anderson chiede ‘che aspetto ha l’impossibile?’. Tutti noi volevamo un brano che catturasse quella sensazione, quell’euforia e quel momento di speranza quando tutti e tredici i ragazzi, contro ogni previsione, sono stati portati fuori vivi. È stato un viaggio fantastico lavorare con Gary Go e Aloe Blacc per creare qualcosa che si spera rappresenti quel momento unico di positività e ottimismo globale.

ha dichiarato Pemberton.

Aloe Blacc, cantante/cantautore di “Believe”, ha aggiunto:

I problemi più grandi del mondo sono complicati tanto quanto il nostro desiderio di unire le forze per risolverli. Credo che insieme possiamo superare ogni ostacolo.

The Rescue – Il Salvataggio dei Ragazzi è stato presentato in anteprima al Telluride Film Festival del 2021 e ha vinto il premio del pubblico come miglior documentario al Toronto International Film Festival del 2021. Tra gli altri riconoscimenti assegnati dal pubblico nel circuito dei festival figurano il Camden Film Festival, il Mill Valley Film Festival, il Bend Film Festival, l’Hot Springs Documentary Film Festival e molti altri. Negli Stati Uniti, il film ha debuttato nelle sale cinematografiche l’8 ottobre 2021 ed è stato uno dei soli tre documentari a superare la soglia di 1 milione di dollari di vendite al botteghino di quest’anno. Su Rotten Tomatoes, The Rescue – Il Salvataggio dei Ragazzi ha attualmente un punteggio del 100% da parte del pubblico ed E. Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin sono stati anche nominati come migliori registi ai Critic’s Choice Documentary Awards del 2021.

