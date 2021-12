The Matrix Awakens: arriva l’esperienza in Unreal Engine 5

I The Game Awards 2021 hanno avuto spazio anche per il reveal di The Matrix Awakens, un'esperienza next-gen realizzata in Unreal Engine 5.

In occasione del debutto di Matrix Resurrections, i The Game Awards 2021 hanno presentato un importante annuncio relativo a un gioco disponibile su Xbox Series X/S e PlayStation 5. Parliamo in realtà di un’esperienza, che prende il nome di The Matrix Awakens, ed è realizzata in Unreal Engine 5.

Si tratta di un titolo davvero impressionante, principalmente per quel che riguarda la grafica, particolarmente difficile da distinguere rispetto a quella dei film per quanto fotorealistica, e non mancano delle vere feature next-gen. La demo è stata resa disponibile durante la conferenza, e potete ammirarla qui di seguito.

Si tratta di un titolo gratuito davvero interessante, che come potete vedere nel filmato ha una durata di solamente 15 minuti circa, ma all’effettivo riesce a far entrare i giocatori nel fantastico mondo di Matrix nel giro di solamente questo breve tempo. Non sembra che al momento ci siano ulteriori progetti più grandi di questo tipo in cantiere, e pare infatti si sia trattata di una semplice parentesi videoludica dedicata al debutto del film vicino.

Durante i The Game Awards 2021, tra le altre cose, il mondo del cinema è stato trattato anche con una clip di Matrix Resurrections, che abbiamo avuto modo di approfondire nell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link.