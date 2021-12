Spider-Man: No Way Home – L’Uomo Ragno è Lillo nel nuovo spot del film

Spider-Man è Lillo nello spot della Sony che pubblicizza l'uscita di Spider-Man: No Way Home il 15 dicembre.

Dopo LOL è diventata iconica la battuta “So’ Lillo”, ma l’interprete comico è stato utilizzato dalla Sony Pictures Italia per la promozione di Spider-Man: No Way Home per uno spot in cui l’identità del tessiragnatele non è quella di Peter Parker, bensì dello stesso Lillo.

Ecco qui sotto il video con Lillo come Spider-Man nello spot di Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: No Way Home è diretto da Jon Watts, già regista dei precedenti due capitoli, e ha tra i protagonisti Benedict Cumberbatch – che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange -, Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Il film uscirà al cinema dal 15 dicembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

Potrebbe interessarti anche questa news: