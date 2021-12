Final Fantasy VII Remake Intergrade sta per arrivare su PC, confermata la data d’uscita

Nel corso dei The Game Awards 2021 è stata confermata la data d'uscita di Final Fantasy VII Remake Intergrade su PC, in arrivo il 16 dicembre.

I The Game Awards 2021, fra annunci e nuovi trailer di giochi non attesi, hanno anche confermato ai fan un piacevole rumor che ormai gira in rete da moltissimo tempo. Parliamo nello specifico del debutto di Final Fantasy VII Remake Intergrade su PC, che come svelato nel corso della conferenza avverrà fra pochissimo: il 16 dicembre 2021.

Va specificato che il titolo non arriverà, almeno per il momento, su Steam, in quanto si tratta di un’esclusiva dell’Epic Games Store, dove il titolo potrà essere acquistato al day one da tutti gli utenti. Parliamo dell’avventura che riprende le storiche vicende di Cloud, Tifa e Barret, in un’universo realizzato da Square Enix davvero interessante.

La nuova versione su PC si presenterà al prezzo di 79,99€, con miglioramenti grafici e l’inclusione del DLC Episode Yuffie, che nella durata di qualche ora amplia ulteriormente la campagna base. Trovate qui di seguito la lista dei requisiti minimi e consigliati del gioco su PC:

Requisiti PC Minimi

Sistema operativo: Windows 10 a 64bit

CPU: Intel Core i5 3330 / AMD FX-8350

8 GB di RAM

100 GB di spazio di archiviazione

Direct X12 o successiva;

GPU: GeForce GTX 780 / Radeon RX 480 (3GB di VRAM)

Requisiti PC consigliati