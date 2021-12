Spider-Man: No Way Home inizialmente doveva essere un film su Kraven the Hunter

Tom Holland ha rivelato che, nel caso in cui l'idea del Multiverso non si fosse concretizzata, Spider-Man: No Way Home avrebbe avuto come protagonista Kraven.

Spider-Man: No Way Home arriverà nelle sale cinematografiche il 15 dicembre, ed aprirà le porte del multiverso nel Marvel Cinematic Universe, ma questo film poteva essere ben diverso: alcuni piani per il lungometraggio prevedevano che il terzo capitolo della saga cinematografica potesse essere dedicato a Kraven the Hunter.

Queste sono le parole di Tom Holland su quello che sarebbe potuto essere Spider-Man: No Way Home con protagonista Kraven the Hunter:

Per diverso tempo era stato messo nei piani un film dedicato a Kraven che doveva essere il terzo capitolo della saga, e questo perché alcune cose non stavano funzionando (il riferimento va al multiverso ndr). Così Jon Watts mi passò il soggetto di questo film su Kraven che era davvero forte. Non voglio parlarne, giusto nel caso prima o poi il film venga sviluppato, ma si tratta di una cosa divertente.

L’idea del film su Kraven era nata nel caso non si fosse potuto sviluppare un lungometraggio che mettesse al centro il multiverso. Ma, fortunatamente, il tutto è andato a buon fine, ed in Spider-Man: No Way Home vedremo presentato il multiverso Marvel.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.