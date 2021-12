Dragons: The Nine Realms – Il trailer della serie animata su Dragon Trainer

Ecco il trailer di Dragons: The Nine Realms, la serie animata dedicata alla saga di Dragon Trainer in uscita il 23 dicembre.

Dreamkworks ha pubblicato il trailer di Dragons: The Nine Realms, la serie TV basata sulla saga cinematografica di Dragon Trainer. Negli Stati Uniti Dragons farà il suo esordio su Hulu e su Peacock il 23 dicembre.

Ecco il trailer di Dragons: The Nine Realms.

Al centro della serie animata ci sono storie ed eventi che si svolgono 1300 anni dopo quelli di Dragon Trainer, con un’anomalia geologica che apre una fessura nelle profondità della Terra, e che verrà sfruttata dagli scienziati per fare ricerche sul fenomeno. Successivamente un gruppo di ragazzini scoprirà la verità riguardo ai draghi e dove sono nascosti.

Il cast vocale originale della serie animata sarà formato da Jeremy Shada (Voltron: Legendary Defender), Julia Stiles (10 Things I Hate About You), Marcus Scribner (Black-ish), Aimee Garcia (Lucifer), Ashley Liao (Fuller House), Lauren Tom (The Joy Luck Club), Keston John (She-Ra and the Princesses of Power), Justina Machado (One Day at a Time) e D’arcy Carden (The Good Place).

Ricordiamo che la saga di Dragon Trainer è iniziata con il primo film del 2010, a cui è seguito un altro lungometraggio nel 2014, ed un ultimo nel 2019. I lungometraggio animati della saga sono disponibili su Netflix.