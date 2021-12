Aveva licenziato 900 dipendenti con una chiamata su Zoom, ora il CEO di Better.com dice di essere molto dispiaciuto

Il CEO di Better.com, che aveva licenziato simultaneamente 900 dipendenti durante una call su Zoom, ora dice di essere estremamente dispiaciuto. “Non ho mostrato il rispetto e la stima che le persone coinvolte dalla decisione di meritavano”, ha detto.

Aveva licenziato 900 persone durante una chiamata su Zoom. 900 licenziamenti simultanei, senza passare per le risorse umane o per un colloquio individuale. La storia aveva fatto il giro del mondo, diventando – per alcuni – il simbolo di un capitalismo cinico e malato. Ora il boss di Better.com, azienda che fornisce mutui con sede a New York, si dice estremamente pentito della modalità di quei licenziamenti.

“Se siete in questa call non ho buone notizie da darvi”. Il messaggio di Vishal Garg iniziava così. “Se siete in questa call fate parte del gruppo di lavoratori sfortunati che dovranno lasciare questa azienda”. Un licenziamento che è arrivato con tempi e modi inaspettati, poche settimane prima di Natale.

Un boomerang per Better.com, che nei giorni successivi ha dovuto vedersela con la disapprovazione dell’opinione pubblica. Better.com punta al debutto in borsa entro la fine del 2022.

Non ho mostrato alle persone coinvolte il rispetto e la stima che si meritavano. Sono profondamente dispiaciuto. Sarà mio compito imparare da questo errore, in modo da diventare il leader che i lavoratori di Better.com si aspettano che io sia

ha detto con un comunicato pubblicato sul sito dell’azienda.